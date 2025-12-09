БК Ровно спасли: местные власти профинансировали выступления в Суперлиге
Клуб поблагодарил руководство области
БК Рівне официально сообщил, что благодаря начальнику Ровенской ОВА Александру Ковалю и председателю областного совета Андрею Караушу клуб продолжает выступления в Суперлиге.
«Мы высоко ценим решение о финансовой поддержке, которое обеспечит стабильность команды в этом сезоне и заложит финансирование на следующий год. Это вклад в развитие детского спорта, поддержку ветеранов, сохранение традиций и спортивный имидж Ровненщины».
Напомним, ранее Ровно из-за финансовых проблем снялся с Кубка Украины.
На данный момент ровенская команда занимает седьмое место в Суперлиге.
