Мужской баскетбольный клуб Рівне объявил, что не будет участвовать в нынешнем розыгрыше Кубка Украины.

В обращении к баскетбольному сообществу клуб объяснил решение серьёзными финансовыми трудностями, которые ставят под вопрос выживание команды.

Это решение принято с тяжелым сердцем, ведь Кубок всегда был для нас особенным турниром, и именно в нем мы стали финалистами прошлого сезона. Но реальность, в которой мы оказались в конце года, чрезвычайно сложная. Непростая финансовая ситуация и технические ограничения, связанные с финансированием клуба, не оставили нам выбора.

Команда продолжает выступления в Суперлиге, тренерский штаб и игроки полностью сосредоточены на матчах чемпионата. Мы делаем все возможное, чтобы БК Ровно и далее представлял свой регион на самом высоком уровне. Мужская команда Суперлиги на грани выживания. Мы говорим об этом честно, потому что скрывать уже нет смысла.

Если клуб в ближайшее время не решит финансовые проблемы, то под угрозой будут выступления команды в мужской Суперлиге в новом году.