Олег Гончар

Баскетбольный клуб Черкасские Мавпы объявил о продлении контракта с главным тренером Дмитрием Нагорным, сообщила пресс-служба клуба.

Нагорный возглавил команду в октябре 2024 года и в дебютном сезоне привел Мавп к бронзовым медалям Суперлиги.

В регулярном чемпионате черкасчане заняли четвертое место, а в плей-офф победили БК Рівне-ОШВСМ в четвертьфинале. Бронза стала для клуба первым пьедесталом с сезона 2017/18, когда они завоевали чемпионство.

«Дмитрий доказал свою способность выводить команду на высокий уровень. Мы рады продолжить сотрудничество».

Напомним, ранее Агафонов покинул Черкасские Мавпы и может перейти в один из двух клубов Суперлиги.