Черкасские Мавпы определились с главным тренером на следующий сезон
Специалист в дебютном сезоне привел команду к медалям
около 1 часа назад
Баскетбольный клуб Черкасские Мавпы объявил о продлении контракта с главным тренером Дмитрием Нагорным, сообщила пресс-служба клуба.
Нагорный возглавил команду в октябре 2024 года и в дебютном сезоне привел Мавп к бронзовым медалям Суперлиги.
В регулярном чемпионате черкасчане заняли четвертое место, а в плей-офф победили БК Рівне-ОШВСМ в четвертьфинале. Бронза стала для клуба первым пьедесталом с сезона 2017/18, когда они завоевали чемпионство.
«Дмитрий доказал свою способность выводить команду на высокий уровень. Мы рады продолжить сотрудничество».
