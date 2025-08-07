Не смог закрепиться в НБА. Скапинцев продолжит карьеру в Европе.
Центровой стал новичком Хапоэля Иерусалим
20 минут назад
Фото: Рип-Сити Ремикс
Центровой Дмитрий Скафинцев стал новичком вице-чемпиона Израиля Хапоэль Иерусалим, сообщает пресс-служба клуба.
Бигмен перешел в коллектив из Рип-Сити Ремикс, команды Портленд Трэйл Блэйзерс в G-лиге. В сезоне-2024/25 украинец в среднем набирал 10 очков, 8.2 подбора и 1.9 блока. В Хапоэле надеются, что благодаря размерам центровой добавит команде прочности и разумных решений под кольцом.
Напомним, что Скафинцев не поможет сборной Украины в пре-квалификации чемпионата мира-2027.
Поделиться