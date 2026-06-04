Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Виталий Черний подвел итоги выступления подопечных на групповом этапе чемпионата мира-2026. Слова приводит ФБУ.

Тренер поздравил команду с триумфальными результатами в матчах против сборных Франции и Литвы, которые позволили сине-желтым обеспечить себе место в раунде плей-офф.

Во-первых, поздравляю всех нас с двумя очень важными победами. Очень благодарен девушкам за характер, за самоотверженность в каждом элементе. Были очень тяжелые игры, но есть победы, и самое главное сейчас — не останавливаться. Очень хочется, сделав такой большой шаг на этом турнире, достичь большего. Главное сейчас настроиться психологически и, наверное, доказать, что мы можем играть ответственные игры.

Я уверен в девушках, уверен в наших болельщиках. Огромная благодарность всем за поддержку. Надеюсь, что на следующих играх её будет ещё больше. Это вдохновляет и придаёт сил. Поэтому с победой всех, идём дальше.