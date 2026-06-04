Денис Седашов

Женская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 провела очередные матчи группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Варшаве. Подопечные Виталия Черния поочередно обыграли команды Франции и Литвы.

В первом матче игрового дня украинки победили Францию со счётом 11:10. Самой результативной в составе сине-желтых стала Кристина Филевич, которая записала на свой счёт 6 очков. В следующем туре сборная Украины обыграла Литву — 16:14. На этот раз лидерские функции на себя взяла Мириам Уро-Ниле, которая набрала 8 очков.

Учитывая предыдущие результаты — поражение от Канады (11:14) и победу над Японией (19:18) — украинки гарантировали себе как минимум второе место в группе и участие в раунде плей-офф. В случае победы Франции над Канадой в заключительном матче, украинская сборная финиширует первой и напрямую выйдет в четвертьфинал мирового первенства.

Напомним, мировой форум в Польше будет проходить до 7 июня.

Тренер сборной Украины по баскетболу 3х3 оценил дебютные матчи на ЧМ: «Мы не использовали свои сильные стороны».