Олег Гончар

Даллас Маверикс, неудачно начавший сезон, ускоряет перестройку вокруг 18-летнего Купера Флегга, сообщил Тим Макмехон из ESPN.

Марк Кьюбан, вернувшийся в клуб, планирует переориентироваться на будущее. Первый номер драфта Флегг дал команде второй шанс.

Несколько источников в клубе заявили, что Маверикс изучат рынок обменов по поводу Дэвиса до дедлайна сезона. Дэвис сыграл всего в 14 из 48 матчей после перехода в феврале 2024 года. В этом сезоне в среднем у него 20,8 очка и 10,2 подбора за игру.

Флегг, задрафтованный первым в 2025 году, считается игроком, вокруг которого будут строить команду.

Эксперты прогнозируют, что Даллас может обменять Дэвиса на пики драфта-2026.

Напомним, ранее Даллас уволил менеджера, который обменял Дончича.