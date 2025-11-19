Даллас хочет избавиться от Энтони Дэвиса
Ранее команда обменяла Дэвиса на Дончича
около 1 часа назад
Даллас Маверикс, неудачно начавший сезон, ускоряет перестройку вокруг 18-летнего Купера Флегга, сообщил Тим Макмехон из ESPN.
Марк Кьюбан, вернувшийся в клуб, планирует переориентироваться на будущее. Первый номер драфта Флегг дал команде второй шанс.
Несколько источников в клубе заявили, что Маверикс изучат рынок обменов по поводу Дэвиса до дедлайна сезона. Дэвис сыграл всего в 14 из 48 матчей после перехода в феврале 2024 года. В этом сезоне в среднем у него 20,8 очка и 10,2 подбора за игру.
Флегг, задрафтованный первым в 2025 году, считается игроком, вокруг которого будут строить команду.
Эксперты прогнозируют, что Даллас может обменять Дэвиса на пики драфта-2026.
Напомним, ранее Даллас уволил менеджера, который обменял Дончича.