Денвер огорчил Новый Орлеан, 25 очков Хантера не помогли Кливленду обыграть Хьюстон
Оклахома уверенно разобралась с Сакраменто
24 минуты назад
Кливленд – Хьюстон / Фото - NBA
20 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей.
Кливленд уступил Хьюстону, а Голден Стэйт проиграл Майами.
НБА. Регулярный чемпионат
Кливленд – Хьюстон 104:114 (19:33, 21:24, 30:17, 34:40)
Индиана – Шарлотт 127:118 (38:33, 32:21, 34:30, 23:34)
Филадельфия – Торонто 112:121 (28:33, 28:20, 26:44, 30:24)
Майами – Голден Стэйт 110:96 (29:20, 20:25, 23:29, 38:22)
Миннесота – Вашингтон 120:109 (34:29, 37:17, 23:36, 26:27)
Новый Орлеан – Денвер 118:125 (30:26, 28:36, 25:35, 35:28)
Оклахома-Сити – Сакраменто 113:99 (27:25, 31:25, 25:19, 30:30)
Даллас – Нью-Йорк 111:113 (25:24, 25:28, 35:35, 26:26)
Портленд – Чикаго 121:122 (29:28, 29:34, 24:36, 39:24)