Денис Седашов

Действующий чемпион Украины Днепр потерпел сокрушительное поражение в очередном матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. Днепряне разгромно уступили Харьковским Соколам с разницей в 26 очков.

Баскетбольная Суперлига

Харьковские Соколы — Днепр 90:64 (21:12, 23:21, 25:16, 21:15)

Эта неудача стала для Днепра самой крупной в национальном первенстве за последние пять лет — с ноября 2021 года, когда команда проиграла Прометею с разницей в 38 очков (64:102). С тех пор Днепровский клуб неизменно доминировал в турнире и завоевал три чемпионских титула Суперлиги подряд.

Для Харьковских Соколов этот триумф стал историческим — команда впервые победила Днепр в рамках чемпионата Украины, прервав серию из 12 поражений подряд в личных противостояниях.

Свои следующие поединки в регулярном чемпионате оба клуба проведут уже в воскресенье, 22 ноября. Днепр встретится с Киев-Баскетом, а Харьковские Соколы сыграют против Запорожья.

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