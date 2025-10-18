Днепр разгромил Нико-Баскет в Суперлиге
Игорь Дубоненко стал самым результативным с 12 очками
около 1 часа назад
18 октября в Запорожье в рамках Суперлиги по баскетболу Днепр одержал убедительную победу над Нико-Баскет со счётом 77:53.
Самым результативным игроком стал форвард Днепра Игорь Дубоненко, который набрал 12 очков, добавив 5 подбора и 1 передачу. Команда доминировала с первого периода, удерживая преимущество до конца игры.
Днепр – Нико-Баскет 77:53 (27:11, 13:12, 18:12, 19:18)
Днепр: Дубоненко (12 + 5 подборов + 1 ассист), Горобченко (10 + 9 подборов + 3 ассиста), Сорочан (8 + 5 подборов + 5 ассистов)
Нико-Баскет: Зайцев (10 + 3 подбора + 2 ассиста), Грищук (9 + 4 подбора + 1 ассист), Володин (9 + 14 подборов)
Напомним, ранее в Суперлиге Запорожье обыграло Кривбасс из Кривого Рога.