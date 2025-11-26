Дончич побил клубный рекорд "Лейкерс", который держался 10 лет
Словенец превзошел рекорд Коби и Лу Уильямса
18 минут назад
Лука Дончич блеснул в первой четверти матча Лос-Анджелес Лейкерс против Лос-Анджелес Клипперс — 24 очка за 12 минут, установив новый клубный рекорд результативности в четверти.
В матче Дончич (34,5 очка в среднем) разорвал первую четверть: 9/14 с игры (64%), 5/8 из трехочковой (62,5%), 1/1 штрафной. Словенец превзошел рекорд 23 очков, установленный Коби Брайантом и Лу Уильямсом в 2016-м. Ранее в сезоне Дончич сам набрал 23 против Миннесоты.
Напомним, ранее Дончич вошёл в историю НБА с уникальным достижением.
