Олег Гончар

Украинский баскетболист Павел Дзюба, завершивший выступления в NCAA, начинает профессиональную карьеру в Европе, заключив контракт на сезон с латвийским клубом Валмиера, сообщил портал basket.com.ua.

22-летний баскетболист с ростом 203 см способен закрывать позиции тяжёлого форварда и центрового. В 2019 году Дзюба ярко проявил себя на кадетском чемпионате Европы, где в среднем набирал 13.8 очка и 9.3 подбора. После года в школе Барселоны он перешёл в NCAA, где за пять лет сменил четыре университета.

Наиболее успешным для Дзюбы стал сезон 2022/23 за Хай-Пойнт, где в 24 матчах он набирал 1.3 очка и 2.1 подбора. В последнем сезоне за Истерн Вашингтон в 23 играх украинец сохранил средний показатель 1.3 очка, но делал 0.8 подбора.

В 2022 году Дзюба выступал за сборную Украины U-20 на чемпионате Европы (Дивизион А), набирая 2.7 очка и 2.7 подбора за 7 матчей. В 2023 году в Дивизионе В он сыграл один матч, записав 1 очко и 2 подбора.

