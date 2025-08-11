Санон вошёл в топ-10 снайперов в истории сборной Украины
Защитник догнал Лебедева и Забирченко по точным дальним броскам
Защитник сборной Украины Иссуф Санон установил новый рекорд, войдя в топ-10 игроков национальной команды по количеству точных трехочковых бросков, сообщила ФБУ.
Это достижение ему покорилось во время матча преквалификации чемпионата мира-2027 против Словакии, где он набрал 23 очка, реализовав 4 из 6 трехочковых. В целом в его активе уже 32 точных дальних броска за сборную.
Санон догнал Дмитрия Забирченко и Андрея Лебедева, у которых также по 32 трехочковых, и обогнал Вячеслава Евстратенко и Святослава Михайлюка, у каждого из которых по 31 попаданию.
1. Александр Мишула – 82
2. Денис Лукашов – 77
3. Сергей Гладир – 72
4. Александр Липовый – 61
5. Александр Лохманчук – 49
6. Максим Звонов – 45
7. Юджин Джетер – 35
8-10. Андрей Лебедев – 32
8-10. Дмитрий Забирченко – 32
8-10. Иссуф Санон – 32