Олег Гончар

Защитник сборной Украины Иссуф Санон установил новый рекорд, войдя в топ-10 игроков национальной команды по количеству точных трехочковых бросков, сообщила ФБУ.

Это достижение ему покорилось во время матча преквалификации чемпионата мира-2027 против Словакии, где он набрал 23 очка, реализовав 4 из 6 трехочковых. В целом в его активе уже 32 точных дальних броска за сборную.

Санон догнал Дмитрия Забирченко и Андрея Лебедева, у которых также по 32 трехочковых, и обогнал Вячеслава Евстратенко и Святослава Михайлюка, у каждого из которых по 31 попаданию.

1. Александр Мишула – 82

2. Денис Лукашов – 77

3. Сергей Гладир – 72

4. Александр Липовый – 61

5. Александр Лохманчук – 49

6. Максим Звонов – 45

7. Юджин Джетер – 35

8-10. Андрей Лебедев – 32

8-10. Дмитрий Забирченко – 32

8-10. Иссуф Санон – 32