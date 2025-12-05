Евролига. Лень помог Реалу победить, Бавария уступила Партизану
Хапоэль обыграл АСВЕЛ
28 минут назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Анадолу Эфес – Реал Мадрид 75:81 (17:17, 24:20, 18:23, 16:21)
Анадолу Эфес: Смитс (21 очко + 3 передачи + 2 передачи), Османи (18+4 подборы), Бобуа (11+1+5), Кординье (10+3+2), Дессер (6+2 подборы), Хазер (4), Вайлер-Бабб (3+4+9), Лойд (2+5+2).
Реал Мадрид: Хезоня (22+4+4), Лайлс (11+5+1), Океке (10+5+2), Кампаццо (9+6 передачи), Маледон (8+3 передачи), Дек (7+3+2), Юль (7+1 подбор), Лень (4+1 подбор), Крамер (3+1 подбор), Абальде (2 подборы), Гаруба (7 подборов), Таварес (3 подбора).
Жальгирис – Маккаби Тель-Авив 65:83 (14:22, 16:29, 16:9, 19:23)
Жальгирис: Франсиско (13+5+7), Браздейкис (10+6 подборов), Вильям-Гросс (7+2+2), Райт (7+7 подборов), Рубставичюс (7+1 подбор), Тубелис (6+8 подборов). Сирвидас (5+2 подборы), Улановас (5+3+1), Ло (3+3+1), Слева (2+3 подборы), Бирутис (5 подборов + 1 передача).
Маккаби Тель-Авив: Уолкер (23+3 подборы), Гордон (16+9+1), Лундберг (10+3+4), Соркин (8+6 подборов), Лиф (7+9+2), Сантос (7+2+2), Бриссетт (6+3 подборы), Райман (4+3 подборы), Блатт (2+4+4), Кларк (3 подборы + 4 передачи).
Монако – Париж 125:104 (35:29, 23:17, 33:24, 34:34)
Монако: Окобо (26+4+8), Стразель (22+7 передачи), Джеймс (16+3+7), Миротич (14+2+3), Диалло (10+4+2), Блоссомгейм (9+7 подборов), Макунду (8+3 подборов), Недович (7+1 передача), Тайс (7+4 подборы), Тарпи (4+2+1), Хейс (2+1 подбор).
Париж: Робинсон (24+1+2), Роден (22+5 подборов), Хифи (17+1+3), Гоммс (9+3 подборов), М'Байе (9+4 подборы), Уаттара (9+2+1), Файе (6+9 подборов), Кавалье (4), Морган (3+1+2), Стивенс (1), Эррера (1 подбор + 1 передача), Шарвен (3 подбора).
Хапоэль Тель-Авив – АСВЕЛ 87:80 (27:17, 20:24, 17:23, 23:16)
Хапоэль Тель-Авив: Отуру (18+7 подборов), Блекни (16+6+4), Мотли (16+2 подбора), Вейнрайт (8+3+1), Эннис (8+1+1), Малкольм (6+3+2), Гинат (5), Брайант (4+7+3), Мицич (4+4+6), Джонс (2+1+2).
АСВЕЛ: Де Коло (20+2+3), Уотсон (10+2+6), Ажинса (8+3 подбора), Масса (8+5+2), Селджаас (8+4 подбора), Ндиайе (7+2+1), Вотьё (6+5+1), Траоре (6+8+3), Лайти (3), Харрисон (2+2+1).
Партизан – Бавария 92:85 (16:22, 20:21, 28:15, 28:27)
Партизан: Вашингтон (22+1+6), Джонс (21+10+1), Бонга (10+4 подбора), Калатес (9+4+4), Фернандо (7+4 подбора), Браун (7+4+2), Паркер (7+3+1), Милтон (4+1+4), Маринкович (3+2+1), Покушевски (2+1 подбор).
Бавария: Динвидди (25+2+2), Лучич (17+4+4), Ратан-Майе (11+2 подбора), Фойгтманн (10+18+7), Обст (9+2+2), Майк (7+3+1), Габриел (2+1 подбор), Голлац (2), Да Силва (2+3 подбора).