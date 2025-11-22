Евролига. Баскония разгромила Баварию, Париж уступил Олимпиакосу
Валенсия вырвала победу у Црвены Звезды
25 минут назад
Баскония – Бавария / Фото - Eurohoops
Вчера, 21 ноября, состоялись 5 матчей регулярного сезона Евролиги.
Сербский Партизан уступил турецкому Фенербахче, испанская Валенсия победила сербскую Црвену Звезду.
Евролига. Регулярный чемпионат
Олимпиакос – Париж 98:86 (21:29, 37:20, 17:20, 23:17)
Баскония – Бавария 95:73 (14:26, 28:15, 25:18, 28:14)
Партизан – Фенербахче 87:99 (11:24, 28:32, 29:19, 19:24)
Виртус – Маккаби 99:89 (26:24, 30:21, 24:21, 19:23)
Валенсия – Црвена Звезда 76:73 (26:26, 23:13, 11:21, 16:13)