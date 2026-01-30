Евролига. Победа Баварии, поражения Барселоны и Милана
Анадолу Эфес уступил Фенербахче в турецком дерби
около 1 часа назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Фенербахче – Анадолу Эфес 79:62 (25:8, 14:17, 22:14, 18:23)
Ф: Хортон-Такер 22, Де Коло 12 + 4 передачи, Биberovic 10, Бирсен 8, Болдуин 8 + 9 передач, Янтунен 6, Мелли 5 + 7 подборов, Битим 3, Бако 3, Бёрч 2
А: Ли 19 + 3 перехвата, Дозьер 9, Свидер 9, Хазер 7 + 4 передачи, Дессерт 6, Порье 4 + 4 подбора, Вайлер-Бэбб 2, Шмитс 2, Мутаф 2, Джонс 2
Хапоэль – Бавария 64:79 (26:23, 13:20, 11:18, 14:18)
Х: Мицич 13 + 5 передач, Отуру 10 + 5 подборов, Мотли 9, Гинат 9, Джонс 7, Блейкени 7, Одиасе 4, Малкольм 3 + 7 подборов, Мадар 2, Вайнрайт 0 + 5 подборов
Б: Майк 16 + 5 подборов, Обст 13, Лучич 11 + 6 подборов, Дмитриевич 11, Хессуп 8, Холлатц 5, Фойгтманн 5, Габриель 4, Ратан-Мейс 4, Гиффай 2
Олимпиакос – Барселона 87:75 (27:13, 19:24, 13:27, 28:11)
О: Везенков 20 + 11 подборов, Дорси 17, Джонс 16 + 8 подборов, Ворд 8 + 5 подборов + 5 передач, Милутинов 8 + 6 подборов, Фурнье 6, Маккисик 5, Волкап 3, Питерс 2, Джозеф 2
Б: Пантер 15 + 4 передачи, Клайберн 14, Бризуэла 12, Веселы 12, Шенгелия 12 + 8 подборов, Саторански 5 + 5 подборов + 5 передач, Норрис 3
Милан – Партизан 85:79 (25:22, 27:21, 17:14, 16:22)
М: Ледей 20, Нибо 15, Эллис 11 + 5 подборов, Больмаро 9, Брукс 9, Шилдс 8, Гудурич 7 + 6 передач, Букер 3, Риччи 3
П: Браун 17, Пейн 16, Осетковский 14 + 5 подборов, Джекири 12 + 6 подборов, Лакич 9, Бонга 6, Фернандо 3, Калатес 2 + 7 передач
Валенсия – Маккаби 94:83 (21:27, 23:23, 22:18, 25:18)
В: Монтеро 19, Тейлор 17 + 5 передач, Бадио 12, Мур 12, Сако 12 + 8 подборов, Прадиля 9 + 7 подборов, Пуэрто 6, Руверс 4, Томпсон 2, Де Ларреа 1
М: Лиф 14, Кларк 12, Люндберг 12, Блатт 9, Хоард 9 + 5 подборов, Сантос 8, Бриссетт 8 + 5 подборов, Райман 7, Соркин 4