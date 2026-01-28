Евролига. Реал без Леня уступил Парижу
Французы прервали 6-матчевую победную серию испанцев в еврокубках
около 1 часа назад
Фото: Реал
Евролига. Регулярный чемпионат
Париж – Реал 98:92 (24:18, 26:24, 25:24, 23:26)
П: Хифи 21, М’Байе 16, Роден 15, Робинсон 12 + 5 передач, Кавальер 11, Стивенс 7, Файе 6 + 7 подборов, Эррера 5, Уоттара 3, Морган 2 + 4 подбора
Р: Лайлс 21, Фелиз 18, Хезонья 16 + 7 подборов, Абальде 7, Кампаццо 7 + 7 передач, Океке 6, Тавареш 6 + 6 подборов + 4 блок-шота, Дек 5, Гаруба 4, Юль 2