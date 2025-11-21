Евролига. Победа Реала читателя, поражения Барселоны и Милана
Панатинаикос разгромил Дубай
13 минут назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Анадолу Эфес – Барселона 74:73 (18:19, 17:27, 23:9, 16:18)
Анадолу Эфес: Кординье (14 очков, + 3 подбора, + 1 передача), Ллойд (13 + 5 подборов), Османи (13+6+3), Вайлер-Бабб (12+6+8), Дессер (12 + 3 подбора), Смитс (7+5+1), Свидер (2+1+1), Мутаф (1).
Барселона: Весели (16+8+1), Эрнангомес (10+5+1), Лапровиттола (9+4 передачи), Саторански (8+1+5), Кейл (6+3+1), Парра (6+4+2), Пантер (5+1+2), Шенгелия (4+3+3), Фалл (3+1 подбор), Бризуэла (3+1 подбор), Клайберн (3+3 подбора).
Панатинаикос – Дубай 103:83 (25:24, 20:24, 30:14, 28:20)
Панатинаикос: Нанн (22+4+4), Грант (15+3+2), Слукас (15+3+5), Митоглу (10+5+2), Рогкавопулос (9+3+1), Фарид (9+5+4), Эрнангомес (7+6+1), Осман (7+1 подбор), Шортс (7+3+4), Калаицakis (2+2+1).
Дубай: Кабангеле (18+5+2), Эллис (15+3 подборов), Петрушев (12+6+2), Абасс (11+2+1), Райт (8+3+9), Райан (8), Каменяш (6+1 подбор), Бертанс (3), Кондич (1+1+2), Андерсон (2 подбора + 2 передачи), Препелич (1 подбор + 2 передачи).
Милан – Хапоэль Тель-Авив 83:105 (25:25, 20:24, 19:27, 19:29)
Милан: Больмаро (16+1+4), Эллис (15+3+6), Брукс (12+4 подбора), Лидей (11+2+4), Тоте (8+4+1), Риччи (6+4+1), Шилдс (6+1+1), Данстон (4+4+1), Гудурич (3+3 передачи), Манньон (2)
Хапоэль Тель-Авив: Блекни (20+2 подбора), Отуру (20+7 подборов), Брайант (18+6+4), Мотли (17+4+2), Мицич (13+3+5), Джонс (8+5+10), Малкольм (6+4+1), Вейнрайт (3+1 подбор).
Реал Мадрид – Жальгирис 100:99 (22:16, 21:21, 19:25, 38:37)
Реал Мадрид: Маледон (25+3+7), Лайлс (21+5 подборов), Кампаццо (20+2+4), Таварес (12+11 подборов), Абальде (6+2 подбора), Гаруба (6+3 подбора), Фелис (6+1+2), Юль (2+1 подбор), Хезонья (2+1+1), Дек (2 передачи).
Жальгирис: Франциско (33+3+11), Тубелис (19+5+1), Слева (13+1+1), Райт (11+2 подбора), Браздейкис (10+1 подбор), Улановас (8+2+1), Бирутис (4+3+2), Ло (1+3+5).