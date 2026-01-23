Евролига. Реал с Ленем обыграл Монако, Бавария нанесла поражение Валенсии, Милан уступил Жальгирису
Маккаби победил Панатинаикос
около 13 часов назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Анадолу Эфес – Олимпиакос 68:74 (13:25, 18:23, 20:10, 17:16)
Эфес: Дозер (16 очков + 1 подбор + 2 передачи), Ли (13+ передачи), Османи (10+7+1), Корденье (8+3+1), Вайлер-Бабб (6+3+6), Джонс (6+7 подборов), Смитс (4+4+1), Свидер (3), Дессер (2+3 подбора).
Олимпиакос: Везенков (19+5+1), Дорси (11+2 передачи), Фурнье (11+3+2), Холл (10+7 подборов), Ворд (9+4+2), Вокап (6+4+9), Питерс (4+1+1), Джонс (2+2 подбора), Папаниколау (2+4+3).
Маккаби Тель-Авив – Панатинаикос 75:71 (20:21, 22:18, 17:21, 16:11)
Маккаби: Лундберг (16+1 подбор), Блатт (15+3 передачи), Соркин (13+8+3), Кларк (9+1+1), Сантос (5+3 подбора), Горд (4+6+2), Бриссет (4+7 подборов), Даутин (4+1+1), Райман (3+2 подбора), Лиф (2+4 подбора).
Панатинаикос: Грант (14+2+1), Рогкавопулос (13+4 подбора), Шортс (13+3+7), Холмс (11+9 подборов), Эрнангомес (7+13 подборов), Толиопулос (5+2+2), Самодуров (4+2 подбора), Фарид (2), Юртсевен (2+1 подбор), Слукас (4 подбора + 1 передача).
Бавария – Валенсия 93:89 (22:24, 31:20, 26:26, 14:19)
Бавария: Лучич (19+4+3), Джессап (16+3+1), Майк (14+6+3), Обст (12+3+2), Димитриевич (12+3+7), Да Силва (8+4+1), Габриэль (4+4 подбора), Фогтманн (3+5+4), Гиффи (3+1+1), Кратцер (2+1 подбора).
Валенсия: Тейлор (20+6+1), Монтеро (13+3+8), Рюверс (12+2+1), Бадио (10+4+4), Томпсон (9+2+3), Лопес-Аростеги (7+3 подбора), Ки (6+3+1), Прадилья (5+3+2), Костелло (3+7+1), Сако (2), Де Ларреа (2).
Милан – Жальгирис 82:86 (22:19, 22:26, 23:17, 15:24)
Милан: Шилдс (27+5+4), Нибо (12+11+2), Гудурич (12+1 передача), Лидей (10+3 подбора), Брукс (9+5+1), Больмаро (7+3 передачи), Эллис (2+1+4), Риччи (2+2 подбора), Букер (1+3 подбора).
Жальгирис: Франсиско (25+2+6), Ло (17+1), Буткявичюс (11+2+1), Райт (10+6+2), Тубелис (8+3 подбора), Улановас (6+3 подбора), Слева (4+2+1), Гедрайтис (3+2+3), Браздейкис (2+1 передача).
Реал Мадрид – Монако 90:78 (23:13, 31:18, 17:22, 19:25)
Реал: Лайлс (20+7+1), Кампаццо (17+1+10), Таварес (13+10 подборов), Хезонья (12+4+2), Гаруба (11+3+3), Абальде (8+1+2), Океке (3+1 подбора), Фелис (2+1+1), Юль (2+2 передачи), Лень (2 + 1 блокшот), Дек (2 подбора + 1 передача).
Монако: Джеймс (17+6+7), Миротич (15+6+1), Стразель (12+2+2), Тайс (12+3+1), Блоссомгейм (5+2 подбора), Диалло (4+4+1), Тарпи (4+1 подбора), Недович (2+1 подбора).
Париж – Дубай 79:99 (21:27, 11:25, 23:22, 24:25)
Париж: Роден (19+1 подбор), Робинсон (13+3+5), Уаттара (10+1+2), Хифи (10+1+2), Эррера (8+1+1), Гоммс (6+1+1), Стивенс (4+2 подбора), Докосси (4+3 подбора), Шармен (2+3 подбора), Файе (2+6 подборов), М'Байе (1+1+1), Кавальер (6 подборов + 3 передачи).
Дубай: Петрушев (21+9+3), Кабангеле (17+6+3), Бейкон (13+4+5), Муса (13+3+1), Аврамович (10+3+7), Райт (6+3+6), Абасс (6+5 подборов), Препелич (6),Андерсон (4+1 подборы), Каменяш (3+3+1).