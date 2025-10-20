Фанаты Жальгириса почтили украинского ветерана аплодисментами
Энвер Кадыров, раненый на войне, стал почетным гостем матча в Литве
11 минут назад
Фанаты литовского баскетбольного клуба Жальгирис встретили овациями украинского ветерана Энвера Кадырова во время матча чемпионата Литвы.
Клуб назвал его специальным гостем и поделился подробностями в соцсетях:
«Сегодня вечером к нам присоединяется украинский защитник Энвер Кадыров, который воевал на Херсонщине и потерял ногу на войне. Он прибыл в Литву вместе с организацией “Назад к жизни”, которая поддерживает раненых украинских солдат».
Энвер Кадыров – разведчик-наводчик 48 отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана. Он покинул родной Крым в 2014 году из-за российской оккупации. В 2020 году Энвер подписал контракт с ВСУ как боец запаса, а после начала полномасштабного вторжения выехал из временно оккупированной части Херсонщины, чтобы защищать страну.
Летом 2024 года защитник подорвался на противопехотной мини на Донецком направлении во время эвакуации тела павшего товарища.
Поделиться