Олег Гончар

Фанаты литовского баскетбольного клуба Жальгирис встретили овациями украинского ветерана Энвера Кадырова во время матча чемпионата Литвы.

Клуб назвал его специальным гостем и поделился подробностями в соцсетях:

«Сегодня вечером к нам присоединяется украинский защитник Энвер Кадыров, который воевал на Херсонщине и потерял ногу на войне. Он прибыл в Литву вместе с организацией “Назад к жизни”, которая поддерживает раненых украинских солдат».

Энвер Кадыров – разведчик-наводчик 48 отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана. Он покинул родной Крым в 2014 году из-за российской оккупации. В 2020 году Энвер подписал контракт с ВСУ как боец запаса, а после начала полномасштабного вторжения выехал из временно оккупированной части Херсонщины, чтобы защищать страну.

Летом 2024 года защитник подорвался на противопехотной мини на Донецком направлении во время эвакуации тела павшего товарища.