Евролига. Барселона победила Панатинаикос, Жальгирис нанёс поражение Фенербахче
Виртус уступил Валенсии
13 минут назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Жальгирис – Фенербахче 84:81 (29:20, 14:17, 22:16, 19:28)
Жальгирис: Вильямс-Госс 20, Франсиско 18, Бирутис 9, Слива 4, Браздейкис 0 – старт; Райт 11, Тубелис 8, Улановас 7, Ло 4, Буткявичюс 3, Сирвидис 0, Рубштавичюс 0.
Фенербахче: Болдуин 36, Холл 12, Хортон-Такер 10, Битим 6, Мелли 5 – старт; Колсон 2, Янтунен 2, Берч 2, Бейкот-младший 4, Биберович 2, Бостон 0.
Монако – Дубай 103:81 (26:23, 24:23, 29:13, 24:22)
Монако: Миротич 19 + 7 подборов, Тайс 15, Джеймс 14 + 8 передач, Диалло 12, Стразель 6 – старт; Хейс 11, Блоссомгейм 10, Окобо 9 + 7 передач, Недович 4, Тарпи 3.
Дубай: Кабенгеле 16, Райт 14, Муса 11, Бейкон 7, Бертанс 5 – старт; Петрушев 14 + 8 подборов, Кондич 5, Андерсон 4, Препелич 3, Каменяш 2, Абасс 0, Дангубич 0.
Анадолу Эфес – Хапоэль Тель-Авив 81:87 (22:21, 24:14, 13:26, 22:26)
Анадолу Эфес: Османи 16 + 7 подборов, Ларкин 13, Кординье 13, Мартинес Джонс 8, Вайлер-Бебб 4 – старт; Ллойд 25, Шмитс 2, Бобуа 0, Хазер 0, Папаянис 0.
Хапоэль: Блейкни 17, Брайант 15, Отуру 12 + 9 подборов, Уэйнрайт 11, Мичич 9 + 6 передач – старт; Джонс 9, Одиасе 4, Мотли 2, Гинат 2, Эннис 0.
АСВЕЛ – Баскония 102:95 (26:33, 22:12, 29:21, 25:29)
АСВЕЛ: Сельяас 23, Аженса 11, Вотсон 9, Джексон 6, Вотьё 3 – старт; Де Коло 12, Лайти 11, Ндиайе 10, Масса 10, Харрисон 7, Атамна 0, Траоре 0.
Баскония: Луваву-Кабарро 18, Ховард 16, Диалло 13 + 8 подборов, Форрест 11 + 8 подборов + 6 передач, Седекерскис 11 + 7 подборов – старт; Спаньоло 6, Диаките 5, Новелл 4, Фриш 3, Шаманыч 0.
Панатинаикос – Барселона 96:103 (17:26, 28:25, 24:24, 27:28)
Панатинаикос: Эрнангомес 27 + 8 подборов, Слукас 18 + 11 передач, Митоглу 11 + 8 подборов, Грант 10, Нанн 10 – старт; Осман 7, Юртсевен 6, Шортс 4, Холмс 3, П. Калаицзакис 0, Ронгавопулос 0.
Барселона: Клайберн 23, Шенгелия 17, Пантер 13, Эрнангомес 13, Саторански 0 – старт; Лапровиттола 15 + 9 передач, Весели 7, Кейл 5, Норрис 5, Брисуэла 3, Парра 2.
Валенсия – Виртус 103:94 (26:23, 23:23, 26:25, 28:23)
Валенсия: Де Ларреа 23, Мур 15 (6 передач), Руверс 15, Пуэрто 7, Прадилья 5 + 8 подборов – старт; Тейлор 14, Томпсон 13, Ироегбу 3, Сестина 3, Костелло 3, Сако 2, Ногес-Гонсалес 0.
Виртус: Морган 24, Эдвардс 15, Олстон 15, Джеллоу 11, Пайола 9 + 8 передач – старт; Ньянг 4, Диарра 4, Вильдоса 2, Диуф 2, Тейлор 0, Хекетт 0.
Маккаби – Париж 94:101 (20:27, 21:21, 22:26, 31:27)
Маккаби: Ли Доутин-младший 16 + 6 передач, Хорд 15, Лиф 14, Кларк 11, Брисетт 3 – старт; Уокер 16, Марсио Сантос 8, Блатт 7, Соркин 2, Рейман 2, ДиБартоломео 0.
Париж: Ифи 21 + 5 перехватов, Робинсон 15, Уаттара 12, Эррера 6, Мбайе 4 – старт; Морган 9, Докосси 9 + 11 подборов, Уиллис 8, Аяяи 5, Бако 4, Кавалье 0.