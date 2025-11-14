Финикс обыграл Индиану, Юта уступила Атланте
Торонто уверенно выиграла у Кливленда
около 12 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Кливленд – Торонто 113:126 (30:29, 24:38, 31:23, 28:36)
Кливленд: Митчелл 31 + 6 передач + 7 потерь, Хантер 16 + 6 передач, Меррилл 12, Э. Мобли 7 + 9 подборов, Аллен 6 + 8 подборов – старт; Томлин 18, Портер 10, Проктор 7, Брайант 4, Уэйд 2, Нэнс 0, Траверс 0.
Торонто: Барнс 28 + 10 подборов + 8 передач + 5 блок-шотов, Куикли 25 + 6 передач, Пельтль 20 + 7 подборов, Ингрэм 11, Барретт 9 + 9 подборов – старт; Мамукелашвили 13, Шед 8+7 передач, Дик 6, Уолтер 4, Беттл 2, Темпл 0.
Юта – Атланта 122:132 (33:42, 34:38, 36:23, 19:29)
Юта: Маркканен 40 + 7 подборов, Бейли 21, Джордж 19 + 7 передач, Нуркич 10 + 10 подборов + 8 передач + 5 перехватов + 6 потерь, Михайлюк 0 – старт; Коллиер 10+7 передач, Сенсабо 9, Филиповски 8+9 подборов, Лав 3, Уильямс 2.
Атланта: Оконгву 32 + 11 подборов, Джонсон 31 + 18 подборов + 14 передач + 7 перехватов + 6 потерь, Александр-Уокер 16, Ризаше 11, Дэниелс 2 – старт; Крейчи 20, Кеннард 12, Гуйе 8, Уоллес 0, Ньюелл 0.
Финикс – Индиана 133:98 (31:23, 39:29, 36:32, 27:14)
Финикс: Букер 33 + 7 передач, Брукс 32, Аллен 12, О’Нил 5, Ричардс 4 – старт; Игодаро 17+7 подборов, Гудвин 10+10 подборов + 6 передач, Жиллеспи 10, Ливерс 3, Данн 3, Флеминг 2, Малуач 2, Хейс-Дэвис 0.
Индиана: Нембхард 21 + 9 передач, Сиакам 19, Несмит 10, Брэдли 10, Робинсон-Эрл 6 + 7 подборов – старт; Джексон 8, Шеппард 6, Макконнелл 5, Хафф 3, Дэннис 3, Питер 3, Уокер 2, Моррис 2.