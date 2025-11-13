Звезда НБА — о Михайлюке: «Он неуклонно улучшается»
Маркканен отметил, что на Праздники возлагают большую ответственность
30 минут назад
Фото: Getty Images
Звездный форвард Юты Лаури Маркканен оценил прогресс товарища по Джаз Святослава Михайлюка. Финна цитирует Суспільне Спорт:
Я играл против него на международных играх, я знаю его с студенческих времен. Он неуклонно совершенствуется. Я счастлив, что он нашел роль в команде, которую может реализовывать. Он делает для нас хорошую работу. Теперь он в клубе, где ему приходится много играть, и на нем лежит большая ответственность. Я рад за него.