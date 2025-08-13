Олег Гончар

Уик Грусбек, многолетний управляющий Бостон Селтикс, покинет свою должность после завершения сделки по продаже клуба за 6,1 миллиарда долларов компании Symphony Technology Group. Об этом сообщил инсайдер ESPN Шемс Чарания.

Изначально планировалось, что Грусбек останется на посту до 2028 года, однако Билл Чисхолм, управляющий партнер Symphony Technology Group, примет на себя обязанности управляющего уже с следующего сезона. Грусбек сохранит должность CEO и роль альтернативного управляющего.

Семья Грусбеков приобрела «Селтикс» в 2002 году за 360 миллионов долларов. За время их владения клуб выиграл два титула НБА — в 2008 и 2024 годах. Продажа клуба, объявленная в марте 2025 года, стала рекордной для спортивных франшиз Северной Америки.

