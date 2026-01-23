Олег Гончар

Лидер Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри в матче против Даллас Маверикс (115:123) выполнил 15 трехочковых попыток, из которых 8 реализовал, набрав 38 очков.

Перед игрой на его счету было 9992 попытки. Отметку в 10 000 Карри преодолел в первой половине матча. В настоящее время у него 10 007 попыток.

Карри уже удерживает рекорд лиги по количеству точных трехочковых — 4222. В текущем сезоне 38-летний защитник в среднем набирает 27,4 очка, 4,9 передачи и 3,7 подбора за 36 матчей.