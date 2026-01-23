Сан-Антонио обыграл Юту Михайлюка, Лейкерс не смогли выйти победителями в дерби с Клипперс
Филадельфия в овертайме дожала Хьюстон
около 13 часов назад
23 января в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись восемь матчей.
Клипперс обыграли Лейкерс, несмотря на 32 очка, 11 подборов и 8 передач Луки Дончича.
Филадельфия справилась с Хьюстоном (128:122, ОТ) благодаря трипл-даблу Джоела Эмбиида.
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Денвер 97:107 (23:27, 23:21, 29:33, 22:26)
Орландо – Шарлотт 97:124 (20:35, 21:27, 26:35, 30:27)
Филадельфия – Хьюстон 128:122 OT (32:34, 36:27, 22:27, 25:27, 13:7)
Даллас – Голден Стейт 123:115 (24:27, 31:23, 29:39, 39:26)
Миннесота – Чикаго 115:120 (32:26, 29:34, 29:33, 25:27)
Юта – Сан-Антонио 109:126 (31:31, 22:34, 39:32, 17:29)
Клипперс – Лейкерс 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32)
Портленд – Майами 127:110 (38:31, 26:32, 39:29, 24:18)
Поделиться