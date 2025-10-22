Кевин Дюрант, форвард Хьюстон Рокетс, провел свой первый матч в регулярном сезоне НБА за новый клуб. В игре против Оклахома-Сити Тандер (124:125, двойной овертайм) 37-летний баскетболист провел на площадке 47 минут, набрав 23 очка, 9 подборов и 3 передачи. Детали его выступления доступны в спортивной карточке выше.

Дюрант присоединился к Хьюстону в июне 2025 года после двух сезонов в Финикс Санз, где в среднем за 62 матча набирал 26,6 очков, 6,0 подборов и 4,2 передачи.

С Рокетс у игрока подписано двухлетнее соглашение на 90 миллионов долларов.