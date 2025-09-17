Олег Гончар

36-летний звездный форвард Финикс Санз Кевин Дюрант поделился планами сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, сообщает Clutch Points.

«Да, я бы хотел поехать, если останусь самим собой. Я не хочу быть тем ветераном, которому скажут: «Сядь на скамейку и возьми пятую золотую медаль». Кевин Дюрант

Дюрант — один из самых успешных олимпийцев США, который завоевал четыре золотые медали в Лондоне-2012, Рио-2016, Токио-2020, Париже-2024.

В свои 36 лет он остается лидером Финикса, набирая в прошлом сезоне 27,9 очка, 6 подборов и 4,2 передачи за 36 минут на площадке. На ОИ-2024 в Париже он стал лучшим бомбардиром сборной США — 13,8 очка за игру.

Олимпиада-2028 станет для Дюранта шансом войти в историю как первого баскетболиста с пятью золотыми медалями.

