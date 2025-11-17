Олег Гончар

Защитник Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден провел невероятный матч против Бостон Селтикс в регулярном чемпионате НБА.

Харден набрал 37 очков (9/22 с игры, 5/11 трехочковых), 7 подборов и 8 передач, но Клипперс проиграли 118:121.

Харден набрал 32 очка после перерыва, приблизив команду к камбеку с -24, но его трехочковый с сиреной не попал в цель.

За первые 12 матчей сезона Харден записал 496 очков, подборов и передач в общей сложности — лучший результат для игроков 36+ в истории НБА. Он побил рекорд Леброна Джеймса (488), опередив Карима Абдул-Джаббара (470), Карла Мэлоуна (454), Кевина Дюранта (443) и Коби Брайанта (439).