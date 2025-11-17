Сан-Антонио обыграло Сакраменто, Голден Стейт выиграло у Нового Орлеана, победа Юты
Портленд уступил Далласу, Орландо в овертайме проиграло Хьюстону
НБА. Регулярний чемпіонат
Бостон – Клипперс 121:118 (37:30, 26:19, 27:36, 31:33)
Бостон: Браун 33 + 13 подборов, Притчард 30, Уайт 22 + 7 подборов + 9 передач, Кета 14 + 9 подборов, Уолш 6 + 8 подборов – старт; Гарза 13, Шайерман 3, Саймонс 0, Майнотт 0, Хаузер 0.
Клипперс: Харден 37 + 7 подборов + 8 передач, Коллинз 17, Зубац 16 + 12 подборов, Данн 6, Д. Джонс 5 – старт; Богданович 11, Сэндерс 11, Батюм 6, Б. Лопес 5, Миллер 4.
Сан-Антонио – Сакраменто 123:110 (36:24, 31:35, 28:26, 28:25)
Сан-Антонио: Фокс 28 + 11 передач, Барнс 20, Вассел 16 + 7 передач, Корнет 13 + 11 подборов, Касл 4 – старт; К. Джонсон 14 + 12 подборов, Шемпени 12, Сохан 11, Олиник 5 + 8 передач, Бийомбо 0, Брайан 0.
Сакраменто: Дерозан 27, Сабонис 17 + 13 подборов, Вестбрук 14 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь, Лавин 8, Эллис 2 – старт; Шрёдер 22, Монк 16, Юбэнкс 2, Клиффорд 1, Ачиува 1.
Вашингтон – Бруклин 106:129 (28:28, 25:35, 31:31, 22:35)
Вашингтон: Джордж 29, Макколлум 17, Миддлтон 14, Сарр 9, Кулибали 6 – старт; Витмор 6, Джонсон 6, Керрингтон 5, Шемпени 4, Киспер 4, Бегли 4, Вукчевич 2, Джонсон 0.
Бруклин: Портер 34 + 9 подборов + 7 передач, Клэкстон 17 + 8 подборов + 7 передач + 4 блок-шота, Клауни 12, Мэнн 10 + 7 подборов, Демин 5 – старт; Мартин 20, З. Уильямс 13, Пауэлл 6, Шарп 6, Уилсон 3, Этьен 3, Лидделл 0.
Хьюстон – Орландо 117:113 OT (23:30, 23:25, 31:25, 25:22, 15:11)
Хьюстон: Дюрант 35 + 6 передач + 5 потерь, Шенгун 30 + 12 подборов + 8 передач + 5 потерь, Томпсон 12 + 10 подборов, Смит 10 + 10 подборов, Окоги 1 – старт; Шеппард 16 + 7 подборов, А. Холидей 10, Адамс 3 + 13 подборов.
Орландо: Ф. Вагнер 29, Бейн 26, Блэк 18, Картер 15 + 4 блок-шота, да Силва 13 – старт; Ховард 5, Битадзе 4, Айзек 3, Джонс 0.
Новый Орлеан – Голден Стэйт 106:124 (28:44, 21:17, 22:24, 35:39)
Новый Орлеан: Мерфи 20 + 8 подборов + 5 потерь, Фирс 17, Бэй 11 + 7 подборов, Квин 9 + 7 подборов + 6 передач, Джонс 6 – старт; Альварадо 18, Макгауенс 8, Мисси 8 + 7 подборов, Хокинс 5, Маткович 4, Пиви 0.
Голден Стэйт: Муди 32, Батлер 18 + 10 передач + 6 потерь, Карри 9, Ричард 9 + 7 подборов, Др. Грин 8 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь – старт; Подземски 19, Хилд 11, Хорфорд 6 + 6 передач, Пост 4 + 7 подборов, Сантос 3, Спенсер 3, Джексон-Дэвис 2, Пэйтон II 0.
Даллас – Портленд 138:133 OT (29:37, 28:24, 28:30, 33:27, 20:15)
Даллас: Вашингтон 21 + 7 подборов + 5 потерь, Флэгг 21 + 8 подборов, Гэффорд 20, Уильямс 15 + 6 передач, Кристи 14 – старт; Томпсон 19, Рассел 12 + 7 передач, Маршалл 9 + 9 подборов, Сиссе 5, Лайвли 2, Калеб Мартин 0.
Портленд: Шарп 36 + 6 передач, Авдия 29 + 7 передач, Грант 26, Клинган 16 + 11 подборов, Камара 11 + 10 подборов – старт; Мюррей 6, Р. Уильямс 6, Лав 2, Сиссоко 1, Руперт 0.
Финикс – Атланта 122:124 (21:25, 37:32, 37:20, 27:47)
Финикс: Брукс 34, Букер 27 + 7 передач + 5 потерь, Данн 12, Вильямс 8, О’Нил 3 – старт; Гиллеспи 15 + 8 подборов + 7 передач, Гудвин 14 + 7 подборов, Ливерс 6, Ричардс 3, Игодаро 0.
Атланта: Оконгву 27, Александр-Уокер 26, Джонсон 25 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь, Ризаше 15, Дэниелс 11 + 7 подборов + 12 передач – старт; Ньюэлл 8, Крэйчи 7, Уоллес 5, Кеннард 0, Гуйе 0.
Юта – Чикаго 150:147 OT (33:33, 28:37, 33:28, 33:29, 9:9, 14:11)
Юта: Маркканен 47 + 7 подборов, Джордж 33 + 6 передач, Михайлюк 10, Нуркич 5 + 14 подборов, Бейли 5 – старт; Колльер 16 + 9 передач, Сенсабо 16, Лав 10 + 8 подборов, Филипповски 8 + 9 подборов, Вильямс 0.
Чикаго: Гидди 26 + 12 подборов + 13 передач + 6 потерь, Вучевич 21 + 13 подборов, Бузелис 18, Хертер 6 + 8 подборов, Окоро 5 – старт; Уайт 27 + 8 передач,