Владимир Кириченко

Украинский защитник Максим Шульга подписал двусторонний контракт с Бостон Селтикс.

Об этом свидетельствуют данные реестра подписаний на официальном сайте НБА.

Это означает, что в сезоне-2025/26 Максим заработает 636 435 долларов и сможет принять участие максимум в 50 матчах регулярного сезона.

Напомним, 23-летний баскетболист, который последние два года играл за университетскую команду VCU, был задрафтован Бостоном под 57-м общим номером.

В рамках Летней лиги он сыграл во всех 5 матчах, в среднем набирая 5 очков, 1,6 подбора, 3,8 передачи, 1,8 перехвата и 0,6 потери.

Процент попаданий трехочковых – 21,4, с игры – 24,1, штрафных – 72,7.

Ранее в Бостоне оценили выступление украинца Шульги в Летней лиге НБА.