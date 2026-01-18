Кривбасс, Днепр, Киев-Баскет и Нико-Баскет одержали победы в Суперлиге
Четыре матча были сыграны в очередном туре
40 минут назад
Фото: ФБУ
В баскетбольной Суперлиге GGBET состоялись четыре матча.
Прикарпатье-Говерла – Кривбасс 72:87 (11:23, 16:22, 20:20, 25:22)
Ровно – Днепр 73:101 (12:29, 16:26, 24:24, 21:22)
Киев-Баскет – БК Запорожье 78:62 (23:15, 25:19, 11:10, 19:18)
Старый Луцк – Нико-Баскет 77:81 (14:23, 19:20, 19:19, 25:19)
