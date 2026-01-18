Олег Гончар

Абсолютный чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью Ready to Fight рассказал, кого из братьев Виталия и Владимира Кличко выбрал бы в соперники.

По словам Усика, Владимир является более классическим боксером, с которым было бы немного удобнее боксировать. Виталий же, по словам Усика, очень неудобный соперник из-за своего стиля, благодаря которому тот может наносить удары из позиций, которые трудно просчитать.

Я б вибрал Владимира. Он более классический спортсмен, с ним мне было бы немного удобнее. Виталий — очень неудобный, в боксе таких называют «корягами». Он может ударить с таких положений, о которых физика даже не слышала. Александр Усик

