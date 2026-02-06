Олег Гончар

Лёгкий форвард и лидер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс отметился очередным историческим достижением в матче регулярного чемпионата НБА против Филадельфия Сиксерс (119:115).

Джеймс набрал 17 очков и отдал 10 результативных передач.

Как сообщает StatMuse, благодаря этому выступлению Джеймс обошёл легендарного Джона Стоктона и стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому удалось оформить дабл-дабл из очков и передач в матче регулярного сезона. Рекорд был установлен в возрасте 40 лет.

В текущем сезоне Джеймс остается ключевой фигурой Лейкерс. Он уже провёл 32 матча, в которых в среднем набирает 21,9 очка, делает 5,3 подбора и отдаёт 6,7 передачи.