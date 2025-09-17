Лень подписал контракт с Нью-Йорком, но есть нюанс
Украинский центровой подписал контракт Exhibit 9 и будет бороться за вакантное место в финальном составе
около 1 часа назад
Украинский центровой Алексей Лень будет бороться за место в основном составе Нью-Йорк Никс на тренировочном лагере, который стартует 30 сентября, сообщает ESPN.
Лень вместе с Лэндри Шэметом, Малкольмом Брогдоном подписал контракт Exhibit 9, а Гаррисон Мэттьюз, Мухаммед Диавара, Брайсон Уоррен, Мэтт Райан и Тосан Эвбуомван подписали контракт на Exhibit 10.
Контракт Леня дает право на тренировочный лагерь, во время которого Алексей будет соревноваться за единственное вакантное место в финальном ростере. Диавара, вероятно, получит двусторонний контракт.
Контракт Леня Exhibit 9 гарантирует $15 тысяч компенсации в случае травмы, в отличие от Exhibit 10, где такое условие отсутствует.
Двусторонние контракты с Никс получили Трей Джеймисон и Кевин Маккалар, которые будут играть между основной командой и G-Лигой.
32-летний Лень, который в прошлом сезоне играл за Сакраменто и Лейкерс.