Олег Гончар

Украинский центровой Алексей Лень будет бороться за место в основном составе Нью-Йорк Никс на тренировочном лагере, который стартует 30 сентября, сообщает ESPN.

Лень вместе с Лэндри Шэметом, Малкольмом Брогдоном подписал контракт Exhibit 9, а Гаррисон Мэттьюз, Мухаммед Диавара, Брайсон Уоррен, Мэтт Райан и Тосан Эвбуомван подписали контракт на Exhibit 10.

Контракт Леня дает право на тренировочный лагерь, во время которого Алексей будет соревноваться за единственное вакантное место в финальном ростере. Диавара, вероятно, получит двусторонний контракт.

Контракт Леня Exhibit 9 гарантирует $15 тысяч компенсации в случае травмы, в отличие от Exhibit 10, где такое условие отсутствует.

Двусторонние контракты с Никс получили Трей Джеймисон и Кевин Маккалар, которые будут играть между основной командой и G-Лигой.

32-летний Лень, который в прошлом сезоне играл за Сакраменто и Лейкерс.