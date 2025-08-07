Олег Гончар

Лос-Анджелес Лейкерс и Лос-Анджелес Клипперс заинтересованы в подписании 36-летнего форварда Кевина Лава после ожидаемого выкупа его контракта с Ютой Джаз, сообщает ClutchPoints.

Оба клуба имеют по одному свободному месту в составе, но, по словам инсайдера Бретта Сигела, из-за ограничений первого порога налога на роскошь ($1,1 млн для Лейкерс и $1,2 млн для Клипперс) для подписания Лава на ветеранский контракт придется освободить игрока.

Лав, пятикратный участник Матча звезд, был обменян из Майами Хит в Юту летом 2025 года в рамках сделки с участием Джона Коллинза и Нормана Пауэлла.

В сезоне 2024/2025 он сыграл 23 матча за Хит, набирая 5,3 очка и 4,1 подбора за игру.

Лав стремится продолжить карьеру в большом городе, отдавая предпочтение Лос-Анджелесу, где родился и играл за UCLA. Нью-Йорк Никс потеряли интерес к ветерану.

Для Лейкерс Лав может стать ценным из-за его дружбы с Леброном Джеймсом и чемпионского опыта 2016 года с Кавальерс.

Клипперс привлекают Лава связью с тренером Тайроном Лу и ветеранским составом с Каваем Леонардом и Джеймсом Харденом.

Напомним, Лука Дончич подписал трехлетний контракт с Лейкерс на $165 млн.