Разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр высказался в интервью ФБУ о стартовых матчах квалификации чемпионата мира-2027 и поделился мыслями об играх с Испанией:

Хотелось бы начать матч (с Данией) лучше – в первую очередь с моей стороны. Я промахнулся несколько своих бросков, которые должен был забивать. Мы держали фокус на игре и продолжали выполнять нашу работу. В начале второй половины мы смогли переломить ход игры, двигали мяч, начали забивать свои броски, поэтому имеем положительный результат. Со всем уважением, не думаю, что Дания что-то показала – старт матча был на наших плечах. Это мы не показали то, что должны были показать в первой четверти.

Мое спокойствие? Когда что-то идет не так, я пытаюсь успокоить себя, потом партнеров, пытаюсь с каждым месяцем, годом выполнять психологическую работу над собой, оставаться спокойным и не терять контроль, когда надо отыгрываться. Это всегда должно быть на мне, как на первом номере.

Я считаю, что у нас есть хорошие шансы во второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Сейчас мы сделали два маленьких шага к нашей цели. Надо и дальше играть в свою игру и в матчах против Испании показать еще лучший баскетбол.

У испанцев всегда сильная команда, и какие бы игроки у них в составе ни были, это всегда игроки, которые могут делать результат и создавать проблемы для соперников. Мы не должны их недооценивать, должны играть с максимальным фокусом и желанием.