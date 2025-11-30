Денис Седашов

Мужская сборная Украины по баскетболу после победы над Данией занимает второе место в отборочной группе А на чемпионат мира-2027.

В параллельном матче Испания одолела Грузию — 90:61. Испанцы, как и украинцы, одержали вторую победу подряд.

Турнирная таблица группы А

1. Испания – 4 очка (+39 — разница очков)

2. Украина – 4 (+30)

3. Дания – 0 (-27)

4. Грузия – 0 (-42)

Следующие поединки квалификации сине-желтые проведут 27 февраля и 2 марта 2026 года — соперником будет сборная Испании.

