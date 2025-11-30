Известно, какое место в группе занимает сборная Украины после победы над Данией в отборе ЧМ-2027.
Сине-жёлтые располагаются на второй позиции
Мужская сборная Украины по баскетболу после победы над Данией занимает второе место в отборочной группе А на чемпионат мира-2027.
В параллельном матче Испания одолела Грузию — 90:61. Испанцы, как и украинцы, одержали вторую победу подряд.
Турнирная таблица группы А
1. Испания – 4 очка (+39 — разница очков)
2. Украина – 4 (+30)
3. Дания – 0 (-27)
4. Грузия – 0 (-42)
Следующие поединки квалификации сине-желтые проведут 27 февраля и 2 марта 2026 года — соперником будет сборная Испании.
