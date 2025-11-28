Форвард сборной Украины Александр Липовый высказался о победе над Грузией в квалификации чемпионата мира-2027. Украинца цитирует Суспільне Спорт:

Перехватили инициативу, потому что мы играли быстро и не давали их лидерам – Шенгелия, Шермадини и Макфадену – выступать так, как в первой половине.

Быстрая игра в транзиции. Если свободные броски мы не забиваем, тренер всегда говорит: бросайте. Конечно, сегодня у меня немного не пошла игра с трехочковой линии, но мы всегда продолжали бросать наши свободные броски и в конце все же забили свои трехочковые.

Прежде всего хочу поздравить команду, все сыграли очень хорошо, на 100% отдавались. Спасибо нашим Вооруженным силам, нашим болельщикам, которые пришли сегодня в Тбилиси и поддерживали нас в Украине. Поздравляю Егора Сушикина с дебютом – я очень доволен, как он сегодня играл.

Играть в Тбилиси при полных трибунах очень тяжело. Но я считаю, что сегодня была очень хорошая тактика: мы играли в быстрый баскетбол, (Грузия) не успевали возвращаться назад, и Саша Ковляр хорошо сделал все, чтобы мы сегодня победили, играл очень быстро. Мы попадали дальние броски и забивали легкие броски в транзиции.

Я знаю, что мы были аутсайдерами этого матча. Всегда приятно побеждать в гостях. Через два дня у нас очень сложная игра в Риге (против Дании). Надо восстановиться и настроиться на победу уже там.