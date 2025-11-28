Хайлайты матча Украина – Грузия в квалификации к ЧМ-2027. Видео
До следующего раунда выйдут три лучшие команды
2 дня назад
Украина – Грузия / Фото - ФБУ
Мужская сборная Украины по баскетболу победила Грузию в квалификации к чемпионату мира-2027 (92:79).
Первый раунд европейской квалификации к ЧМ-2027 пройдет с 27 ноября 2025 года до 5 июля 2026 года. В следующий раунд выйдут три лучшие команды из четырех в группе.
Обзор лучших моментов матча:
Напомним, в отборочной группе вместе с Украиной и Грузией команды Испании и Дании.