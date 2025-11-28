Владимир Кириченко

Мужская сборная Украины по баскетболу победила Грузию в квалификации к чемпионату мира-2027 (92:79).

Первый раунд европейской квалификации к ЧМ-2027 пройдет с 27 ноября 2025 года до 5 июля 2026 года. В следующий раунд выйдут три лучшие команды из четырех в группе.

Обзор лучших моментов матча:

Напомним, в отборочной группе вместе с Украиной и Грузией команды Испании и Дании.