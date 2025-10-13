Олег Гончар

Лос-Анджелес Лейкерс заинтересованы в обмене на звездного форварда Милуоки Бакс Янниса Адетокумбо, сообщает инсайдер Йован Буха из Los Angeles Times.

Клуб готов предложить конкурентный пакет, включая защитника Остина Ривза, форварда Руи Хачимуру и новичка Далтона Кнехта.

Летом 2026 года Лейкерс будут иметь три пика первого раунда драфта и три права обмена драфт-пиками, что усилит их предложение для Бакс. Это позволит ЛА заключить весомую сделку, несмотря на ограничения из-за финансовых правил НБА.

В межсезонье Милуоки вели переговоры с Нью-Йорк Никс по поводу Адетокумбо, который уже не исключает переход в другой клуб. Греческая звезда может выбрать большой город Лос-Анджелеса в качестве альтернативы Нью-Йорку, особенно с учетом присутствия Леброна Джеймса в составе.

Адетокумбо, двукратный MVP, имеет контракт на $54,1 млн в сезоне-2025/2026. Яннис в Лейкерс может играть с Леброном и Лукой Дончичем.