Михайлюк не смог помочь Юте обыграть Оклахому в Кубке НБА, Бруклин огорчил Бостон
Портленд оказался сильнее Голден Стейт
около 3 часов назад
Вчера, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата и кубка НБА прошло 9 матчей.
В рамках Кубка НБА Майами разгромил Чикаго, а Бруклин обыграл Бостон.
НБА. Регулярный чемпионат
Кубок НБА. Восток. Группа A
Кливленд – Индиана 120:109 (33:31, 29:24, 38:26, 20:28)
Торонто – Вашингтон 140:110 (31:20, 26:27, 48:30, 35:33)
Восток. Группа B
Бостон – Бруклин 105:113 (28:22, 25:40, 24:30, 28:21)
Восток. Группа C
Чикаго – Майами 107:143 (32:36, 20:34, 23:32, 32:41)
Запад. Группа A
Финикс – Миннесота 114:113 (32:24, 30:25, 19:33, 33:31)
Юта – Оклахома-Сити 112:144 (44:30, 24:37, 20:43, 24:34)
Запад. Группа B
Даллас – Новый Орлеан 118:115 (25:34, 24:29, 36:22, 33:30)
Запад. Группа C
Хьюстон – Денвер 109:112 (12:25, 37:21, 29:34, 31:32)
Голден Стэйт – Портленд 123:127 (28:35, 44:30, 25:29, 26:33)