Олег Гончар

Украинский баскетболист Юты Джаз Святослав Михайлюк помог подразделению сил обороны Украины, в котором служит его бывший партнер по детской команде.

Об этом сообщил бывший главный тренер Черкасских Мавп Максим Михельсон.

По словам Михельсона, украинский военный Николай Красилинец, воспитанник Черкасских Мавп и бывший партнер Святослава Михайлюка по детской команде, записал видео с благодарностью за автомобиль, который Святослав приобрел для их подразделения.

Михельсон рассказал, что автомобиль поможет защитникам выполнять задания и спасать жизни.

Тренер заявил, что отец Святослава отправил ему это видео с просьбой не распространять, так как Михайлюк не любит внимания к своей благотворительности. Однако Михельсон решил поделиться.

Специалист также добавил, что Святослав много делал для украинцев и детей еще до полномасштабного вторжения и до сих пор, но тихо, искренне и от сердца.

Напомним, ранее в последнем матче за Юту Михайлюк набрал 20 очков.