Святослав Михайлюк набрал 20 очков за Юту
Украинец помог Джаз разгромить Пэйсерс
1 день назад
Украинский баскетболист Юты Джаз Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе против Индианы Пэйсерс и сыграл ключевую роль в разгромной победе 152:128.
Украинец провел на паркете 27 минут, набрав 20 очков (8/10 с игры, 3/5 трехочковых, 1/1 штрафных), 4 подбора, 4 передачи и 1 блок.
Михайлюк стал одним из лидеров атаки Юты, которая установила рекорд сезона по очкам. Джаз прервали серию поражений.
Средние показатели украинца в этом сезоне: 10,3 очка, 2,9 подбора, 1,9 передачи за 22,4 минуты при 47,7% с игры.