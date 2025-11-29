Михайлюк помог Юте прервать 4-матчевую серию поражений, Лейкерс обыграли Даллас.
Денвер уступил Сан-Антонио, Орландо обыграло Детройт
около 20 часов назад
НБА. Кубок
Атланта – Кливленд 130:123 (33:23, 27:39, 37:28, 33:33)
Атланта: Александр-Уокер 30, Джонсон 29 + 12 подборов + 12 передач, Оконгву 18 + 7 подборов, Рисаше 14, Дэниелс 10 + 8 подборов + 9 передач – старт ; Крейчи 14, Гуйе 12, Кеннард 3, Уоллес 0.
Кливленд: Митчелл 42, Э. Мобли 20 + 14 подборов + 7 передач, Хантер 16, Гарланд 15 + 10 передач + 5 потерь, Аллен 8 + 8 подборов – старт ; Тайсон 9, Уэйд 5, Томлин 5, Болл 3, Нэнс 0.
Бруклин – Филадельфия 103:115 (23:31, 25:32, 27:24, 28:28)
Бруклин: Демин 23 + 9 подборов , Клауни 16 + 7 подборов, Мэнн 14 + 6 передач, Клэкстон 12 + 5 потерь, З. Уильямс 10 – старт ; Мартин 16, Вольф 5, Павелл 4, Шарп 3, Уилсон 0.
Филадельфия: Макси 22 + 9 подборов + 7 передач, Граймс 19 + 9 передач + 5 потерь, Джордж 14, Барлоу 10 + 10 подборов, Драммонд 7 – старт ; Маккейн 20+5 перехватов, Бона 13, Уокер 4, Эдвардс 4, Брум 2, Лаури 0.
Детройт – Орландо 109:112 (33:31, 25:28, 26:30, 25:23)
Детройт: Каннингем 39 + 13 подборов + 11 передач + 8 потерь, Харрис 18, Дюрен 16 + 12 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь, Д. Робинсон 9, Томпсон 8 + 7 подборов – старт ; Стюарт 8, Леверт 7, Айви 3, Рид 1, Грин 0, Дженкинс 0, Холланд 0.
Орландо: Бейн 37 + 8 подборов, Ф. Вагнер 21 + 7 подборов, Саггс 14, да Силва 8, Картер 8 + 11 подборов – старт ; Блэк 16, Битадзе 4, Айзек 4, Джонс 0.
Индиана – Вашингтон 119:86 (30:24, 34:28, 30:21, 25:13)
Индиана: Сиакам 24 + 11 подборов, Матурин 20, Хафф 12 + 4 блок-шота, Уокер 10 + 7 подборов, Шеппард 9 – старт ; Макконнелл 14 + 8 передач, Джексон 10, Мэтьюз 9, Брэдли 5, Робинсон-Эрл 3 + 11 подборов, Питер 3, Деннис 0.
Вашингтон: Сарр 24 + 8 подборов, Миддлтон 12, Макколлум 11, Кулибали 11, Джордж 5 – старт ; Уитмор 8, Керрингтон 6 + 7 подборов, Вукчевич 5, Райли 4, Шемпени 0, Бренем 0, Купер 0, Джонсон 0.
Нью-Йорк – Милуоки 118:109 (33:37, 28:25, 31:26, 26:21)
Нью-Йорк: Брансон 37, Макбрайд 19, Харт 19 + 15 подборов + 7 передач, Бриджес 14, Таунс 9 + 10 подборов – старт ; Кларксон 6, Робинсон 6 + 7 подборов, Колек 5, Ябуселе 3.
Милуоки: Я. Адетокумбо 30 + 15 подборов + 8 передач, Грин 18, Роллинз 13 + 6 передач, Тернер 10, Трент 3 – старт ; Кузма 20, Энтони 7, Г. Харрис 5, Портис 3.
Шарлотт – Чикаго 123:116 (32:29, 35:33, 26:32, 30:22)
Шарлотт: Миллер 27, Бриджес 22 + 8 подборов + 7 передач, Болл 16 + 7 подборов + 8 передач, Книппел 12, Колкбреннер 7 – старт ; Секстон 21, Джеймс 9, Мэнн 5, Диабате 4+8 подборов, Макнили 0.
Чикаго: Гидди 25 + 11 подборов + 9 передач, Уайт 25, Вучевич 13 + 14 подборов, Хертер 11, Бузелис 8 – старт ; Джонс 16+5 перехватов, Смит 6, Досунму 5, Вильямс 5, Картер 2, Филипс 0.
Денвер – Сан-Антонио 136:139 (33:41, 41:18, 30:44, 32:36)
Денвер: Дж. Мюррей 37 + 7 передач, К. Джонсон 28, Йокич 21 + 9 подборов + 10 передач, Вотсон 15, Джонс 9 – старт; Хардвей 15, Ннаджи 4, Валанчунас 4+8 подборов, Б. Браун 3.
Сан-Антонио: Васелл 35, Шемпени 25 + 10 подборов, Фокс 15 + 12 передач, Корнет 12, Барнс 10 – старт; К. Джонсон 14 + 8 подборов, Харпер 11, Олиник 7, Сохан 4, Браян 3, Вотерс 3.
Оклахома – Финикс 123:119 (25:25, 31:27, 38:30, 29:37)
Оклахома: Гилджес-Александер 37 + 8 передач, Холмгрен 23 + 8 подборов, Воллес 14, Джейлен Уильямс 11 + 8 передач, Дорт 7 – старт; Джейлин Уильямс 14, Джо 10, Карузо 4+7 подборов, К. Уильямс 3, Митчелл 0.
Финикс: Гиллеспи 24, Букер 21 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь, Брукс 19, Уильямс 13 + 14 подборов, О'Нил 11 + 7 подборов – старт; Гудвин 14, Буей 9, Игодаро 6, Ричардс 2, Хейс-Девис 0.
Юта – Сакраменто 128:119 (30:27, 32:24, 28:22, 38:46)
Юта: Джордж 31 + 6 передач, Маркканен 28 + 7 подборов, Михайлюк 9, Нуркич 9 + 11 подборов + 9 передач, Бейли 5 – старт; Сенсабо 20, Коллиер 9+7 передач, Лав 9+7 подборов, Филипповский 8+7 подборов, Клейтон 0.
Сакраменто: Лавин 34 + 6 передач, Мюррей 23 + 10 подборов, Вестбрук 16 + 12 подборов + 14 передач, Дерозан 16, Юбэнкс 2 – старт; Рейно 19, Монк 5, Эллис 2, Ачиува 2, Клиффорд 0.
Клипперс – Мемфис 107:112 (35:24, 28:26, 18:28, 26:34)
Клипперс: Леонард 39, Харден 23 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь, Данн 11 + 7 подборов + 5 перехватов, Коллинз 10 + 7 подборов, Зубац 9 + 11 подборов – старт; Браун 5, Пол 5, Сэндерс 3, Батюм 2.
Мемфис: Джарен Джексон 24, В. Уильямс 16, Веллс 13, Кауард 7, Иди 5 + 21 подбор – старт; Альдама 13+7 подборов, Лендейл 12+7 подборов, Колдвелл-Поуп 12, Спенсер 10, Кончар 0.
Лейкерс – Даллас 129:119 (28:22, 32:40, 38:32, 31:25)
Лейкерс: Ривз 38 + 8 подборов, Дончич 35 + 11 передач, Эйтон 17 + 8 подборов, Хатимура 14, Джеймс 13 + 7 передач – старт; Винсент 6, Хейс 6, Ларевия 0, Клебер 0.
Даллас: Вашингтон 22 + 9 подборов, Нембхард 17, Кристи 13, Флегг 13 + 7 подборов + 11 передач, Дэвис 12 – старт; Маршалл 16 + 7 подборов, Уильямс 11, Томпсон 10, Геффорд 5, Харди 0, Пауэлл 0, Калеб Мартин 0.
