Владимир Кириченко

Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче против Денвера в Кубке НБА.

Украинец вышел с лавки запасных и набрал 18 очков (7/12 с игры, 4/8 трехочковых, 0/0 штрафных), 2 подбора при 2 потерях за 28 минут на площадке.

Юта уступила со счётом 107:120.

Единственный представитель Украины в НБА провел второй самый результативный матч в сезоне – 22 ноября он набрал рекордные для украинцев в чемпионате 39 очков.

Напомним, Михайлюк – десятый игрок в истории НБА, что забросил 10 трехочковых, выйдя с лавки.