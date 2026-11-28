Михайлюк провел очередной результативный матч в НБА
Украинец впечатлял в игре против Денвера
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче против Денвера в Кубке НБА.
Украинец вышел с лавки запасных и набрал 18 очков (7/12 с игры, 4/8 трехочковых, 0/0 штрафных), 2 подбора при 2 потерях за 28 минут на площадке.
Юта уступила со счётом 107:120.
Единственный представитель Украины в НБА провел второй самый результативный матч в сезоне – 22 ноября он набрал рекордные для украинцев в чемпионате 39 очков.
Напомним, Михайлюк – десятый игрок в истории НБА, что забросил 10 трехочковых, выйдя с лавки.
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