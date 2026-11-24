Михайлюк провёл результативный матч против Лейкерс
Защитник Юты провел на площадке 25 минут
Святослав Михайлюк / Фото - SI
Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче против Лейкерс в регулярном чемпионате НБА.
Свят провел на площадке 25 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 3 подбора и 2 ассиста. Он реализовал 1/7 с игры и 2/2 со штрафных.
Юта уступила со счетом 94:109.
29-летний Михайлюк в этом сезоне провел 19 матчей, в которых в среднем набирал 6,6 очка, 2,5 подбора и 1,7 ассиста.
Юта с результатом 3-16 идет 14-й на Западе.
Напомним, Михайлюк установил рекорд результативности среди украинцев в истории НБА.
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