Олег Гончар

Украинский защитник Юта Джаз Святослав Михайлюк получил место в стартовой пятерке в матче против Бостон Селтикс (105:103).

Украинец провел на паркете 29 минут, набрав 9 очков (4/12 с игры, 1/8 трехочковых), 6 подборов и 1 передачу. Михайлюк стал единственным игроком Юты с негативным плюс-минусом (-2), но именно его дальний в третьей четверти помог команде оторваться.

Для Михайлюка это лучший матч сезона по подборам.

Напомним, ранее Михайлюк сыграл еще против одного бывшего клуба.