Олег Гончар

Украинский защитник Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятёрке Юты Джаз, но команда потерпела очередное поражение в регулярном чемпионате НБА.

В выездном поединке против Шарлотт Хорнетс «джазмены» проиграли со счётом 103:126, пропустив финальный рывок соперников.

Михайлюк отыграл 29 минут на площадке, набрал три очка, реализовав 1 из 4 бросков с игры — все попытки были из-за дуги. К этому украинец добавил 2 подбора, 2 передачи и 1 блок-шот.

Михайлюк продолжает получать солидные минуты как стартовый игрок, но результативность пока что не впечатляет.

В этом сезоне Святослав сыграл все шесть матчей в старте, набирая в среднем 7,2 очка, 2,6 подбора и 1,6 ассистов за игру.