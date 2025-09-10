Олег Гончар

Игроки команд NCAA Майкелл Робинсон и Стивен Васкес из «Фресно Стейт», а также Джейлен Уивер из «Сан-Хосе Стейт» получили пожизненную дисквалификацию за нарушение правил NCAA в отношении ставок на свои игры и манипуляцию результатами, сообщает Courtside Buzz.

Трое спортсменов не только потеряли право выступать в баскетболе NCAA, но и были отчислены из своих учебных заведений.

По данным NCAA, в январе 2025 года Робинсон и Васкес, которые ранее были соседями по комнате в «Фресно Стейт», договорились через мессенджер, что Робинсон умышленно сыграет ниже своего уровня по нескольким статистическим показателям в одном из матчей. Они привлекли третье лицо и сделали ставки на общую сумму $2200, что принесло им выигрыш в $15,950, который они поделили между собой.

Впоследствии Робинсон начал регулярно делать ставки через платформы фэнтези-спорта, включая 13 ставок на сумму $454, которые касались его собственной игры и выступлений Уивера, его одноклубника. Уивер также присоединился к схеме, сделав ставку на $50 в паре, которая включала его, Робинсона и еще одного игрока, и выиграл $260.

Расследование NCAA началось после сообщений от «Фресно Стейт» и мониторинга букмекерских контор, которые выявили подозрительные ставки на Робинсона. Робинсон и Васкес отказались сотрудничать с расследованием, тогда как Уивер признал свою вину.

Все трое были исключены из своих команд и больше не учатся в своих вузах. NCAA подчеркнула, что манипуляция результатами и ставки на собственные игры нарушают правила этического поведения, что ведет к лишению права на участие в соревнованиях. Никаких санкций против «Фресно Стейт» или «Сан-Хосе Стейт» не применено.

